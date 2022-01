West-Vlaamse asielzoekers het vaakst gevaccineerd

Zo’n 75 procent in Vlaanderen, 61 procent in Wallonië en 56 procent in Brussel. De verschillen in de vaccinatiegraad bij asielzoekers in België liggen in lijn met de algemene tendens in ons land. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). De West-Vlaamse opvangcentra kunnen daarin het beste rapport voorleggen: bijna negen op de tien personen zijn er gevaccineerd. Namen hinkt als provincie dan weer het verst achterop. Slechts 54 procent van de opgevangen asielzoekers kreeg er al een dubbele prik in de arm. In totaal komt de gemiddelde vaccinatiegraad van asielzoekers in ons land op 66 procent, al is dat percentage een onderschatting. Cijfers over asielzoekers die al in het buitenland een vaccin kregen, verschijnen niet automatisch in de nationale statistieken.