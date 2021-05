West-Vlaams bedrijf dat kandidaat-coronavaccin ontwikkelt, tankt 24 miljoen euro

Merelbeke Vergunning niet nodig, dus staat nieuw labo voor ontwikke­ling van vaccins er in 4,5 maanden tijd: “Dit is van levensbe­lang”

8 april Slechts 4 en een halve maand is nodig om een nieuw laboratorium met kantoorruimte van Ziphius Vaccines op te trekken op de UGent-site aan de Heidestraat in Merelbeke. Omdat dit Belgisch biotechbedrijf een nieuw vaccin tegen corona ontwikkelt, is geen vergunning nodig voor de nieuwbouw. Eind mei zal het labo operationeel zijn. “De bouw moet wel voldoen aan de wetgeving op de ruimtelijke ordening.”