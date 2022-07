Wespennest laten verdelgen? Bel niet naar 112

Zwemmen in openlucht: waar mag het? “Vlaanderen telt zeven locaties waar je een duik kan nemen in open water”

Zwemmen in open water: tijdens deze warme periodes vormt het de ideale verfrissing. Alleen mag het in België niet zomaar overal. Ook al verleiden de op het water weerkaatste zonnestralen je om een kanaal, plas, of rivier in te duiken, vaak moet je om veiligheidsreden toch aan wal blijven. Wanneer mag het en wanneer niet? En waarom? We klopten aan bij de Vlaamse Milieumaatschappij, De Vlaamse Waterweg en Outdoor Swimming Belgium.

12 juli