Werkonbekwaamheid bij buschauffeurs van De Lijn gestegen met 25 procent: “Ook stijging van meldingen van fysieke en verbale agressie”

Antwerpen Steeds meer geweld tegen de brandweer: “Soms steken mensen een matras in brand en bellen ze de brandweer om hen dan lastig te vallen”

17 november Geweld tegen de politie is iets waar we helaas vrijwel dagelijks over kunnen lezen in de kranten. Geweld tegen de brandweer en andere hulpdiensten, echter, is iets waar we veel minder over horen. Echter, volgens Bert Brugghemans, woordvoerder van Netwerk Brandweer, worden brandweerlieden en ambulancebroeders de jongste jaren steeds vaker lastig gevallen en zelfs fysiek aangevallen tijdens hun werk. “Het algemene respect voor de hulpdiensten neemt af en onze mensen worden dat gewaar.”