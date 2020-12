Werknemers over corona-inbreuken in hun bedrijf: “Mijn baas vindt corona onzin. Hij is kwaad als ik een mondmasker draag”

Magnette: "Twee gemeen­schap­pen in Brussel, voor ons heeft dat geen zin meer”

11 december PS-voorzitter Paul Magnette is voorstander voor een nieuwe staatshervorming met drie of vier volwaardige gewesten: Vlaanderen, Wallonië, Brussel en een Duitstalig gewest, verklaarde hij in ‘De Afspraak op Vrijdag. In die structurele vereenvoudiging is dan geen plaats meer voor gemeenschappen.