Werknemers moeten verplicht vier dagen per week thuiswerken

Vicepre­mier De Sutter vindt voorstel om niet-gevacci­neer­den te weigeren in discothe­ken “echt een probleem”

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) is geen voorstander om de zogenaamde 2G-regel in te voeren in het nachtleven. Die zou ervoor zorgen dat niet-gevaccineerden niet meer binnen mogen in onder meer discotheken. “Dat is echt een probleem, omdat het zorgt voor een tweedeling die we kunnen missen,” zegt ze voor de camera van VTM NIEUWS.

17:11