Werknemers getuigen over corona-inbreuken: “Allemaal gaan skiën, niemand in quarantaine”

De werkvloer blijft de grootste besmettingshaard voor het coronavirus in ons land, zo blijkt uit cijfers van Sciensano. In de tweede week van januari vonden de meeste clusterbesmettingen - twee of meer Covid-gevallen - in bedrijven plaats (38%), meer dan in woonzorgcentra (34%) en scholen (9%). En hoewel het aantal flitscontroles op telewerk sinds anderhalve week is opgekrikt, blijven werkgevers de maatregelen (stevig) met de voeten treden. “Het is een van de redenen waarom ik ander werk heb gezocht", vertelt iemand anoniem. Zelfs overheidsbedrijven lopen niet helemaal in de pas.