Werknemers Engie: “Kerncentrales kunnen wel open blijven”

De CEO van het bedrijf had eerder deze week gezegd dat het nu te laat is om de kerncentrales open te houden . Maar niet het hele bedrijf is daarvan overtuigd.

“We denken dat we centrales hebben die goed draaien en we hebben het probleem van de bevoorradingszekerheid. Dat is ook een probleem voor onze economie in de toekomst. Het zou spijtig zijn als we de competentie die we hebben, en de centrale die we hebben niet gebruiken”, besluit Hendrickx.