Werkgroep rond privacywaakhond GBA gaat rapport doorspelen aan commissie Justitie

Genk ‘Onbekenden’ blokkeren schoolpoor­ten in Genk tegen mondmasker­plicht: “Kinderen waren bang en huilden”

De mondmaskerplicht op school voor kinderen vanaf zes jaar blijft op heel wat kritiek stuiten. Zo ook aan de Freinetschool On The Move in Genk. Daar hadden woensdagochtend enkele misnoegde ‘onbekenden’ de poort vastgemaakt met kettingen en hangsloten.“Onbegrijpelijk dat we als school zo worden aangepakt”, zucht directeur Carmen Janssen, die klacht indient bij de politie. Bij een tweede school in de buurt gebeurde hetzelfde.

19:01