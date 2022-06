Werkgeversorganisatie VBO: "Vakbonden werken jobverlies en herstructureringen in de hand”

Wouter Beke staat onderzoeks­com­mis­sie te woord over probleem­crè­ches: "Minister moet geen individue­le dossiers opvolgen”

Voormalig Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke zegt dat hij zowel voor als na het drama in ‘t Sloeberhuisje initiatieven heeft genomen om de kwaliteit en veiligheid in de kinderopvang te verbeteren. Maar een minister moet volgens Beke “geen individuele casussen beoordelen”. Daarvoor moet hij kunnen vertrouwen op zijn administraties. Die administraties hebben niet aangegeven dat zij “over te weinig instrumenten zou beschikken” of dat “de informatiedoorstroming en gegevenswisseling beter zou moeten”. Dat heeft Beke maandag gezegd in de onderzoekscommissie kinderopvang.

11:28