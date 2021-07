Werkgevers willen weten wie geprikt is en wie niet, maar mogen dat niet vragen

Madeline zat met haar gezin en andere slachtof­fers tien uur lang vast op een dak: “Elk van ons had kunnen sterven daar”

5:07 De hallucinante beelden gingen heel Europa rond. Doodsbange mensen op een dak in Pepinster, schuilend voor het kolkende water dat toen al heelder huizen en reddeloze inwoners met zich had meegesleurd. In de gietende regen, onwetend of en wanneer er hulp zou komen. Een van die onfortuinlijke slachtoffers was Madeline Halleux (37), die met haar gezin tien uur vastzat op dat dak. “Elk van ons had kunnen sterven.” Haar reconstructie van wat op leven en dood een eeuwigheid leek.