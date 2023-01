Werkgevers kreunen onder laatste loonsverhoging: “Ontslagen dreigen in 1 op de 3 bedrijven”

Aantal rokers opnieuw afgenomen, mannen blijven vaker roken dan vrouwen

Het aantal rokers is - na twee jaar met een stijgende trend - opnieuw afgenomen. Dat blijkt uit de nieuwe rookenquête van Stichting Tegen Kanker. In 2022 geeft 24 procent aan te roken. Dat ligt in lijn met het cijfer van 2019, net voor de coronacrisis. Toen gaf 23 procent van de Belgen aan een dagelijkse of occasionele roker te zijn. De afgelopen jaren lag dat cijfer op 29 procent in 2020 en 27 procent in 2021.

