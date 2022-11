Werkende asielzoekers moeten binnenkort “faire bijdrage” betalen voor plaats in opvangnetwerk

Antwerpen Kennedytun­nel dit weekend één nacht volledig afgesloten in beide richtingen: “Ernstige hinder verwacht”

Wie in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 november de Antwerpse Ring op moet, is beter gewaarschuwd: de Kennedytunnel (R1) is volledig in beide richtingen afgesloten omwille van een dringende inspectie aan de hoogspanningsinstallatie. De sluiting vindt plaats vanaf 2u uur tot maximaal 7 uur ‘s ochtends. Er wordt ernstige hinder verwacht.

8 november