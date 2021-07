Werken Oosterweelverbinding kunnen verder, maar bouwheer Lantis moet “aanbevelingen” opvolgen: twee maanden vertraging door extra werken

13 procent van Vlaamse bevolking leeft in armoede of sociale uitslui­ting

11:24 Dertien procent van de inwoners van het Vlaamse Gewest leefde in 2020 in armoede of sociale uitsluiting. Dat komt overeen met 850.000 personen. Dat blijkt woensdag uit cijfergegevens van Statistiek Vlaanderen. Onder meer eenoudergezinnen, werklozen, huurders en laaggeschoolden leven het vaakst in armoede.