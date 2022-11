Werken in kerncentrale Doel 3 moeten niet stilgelegd worden

De werken die momenteel worden uitgevoerd in de kerncentrale Doel 3 in verband met de stopzetting van de elektriciteitsproductie, mogen doorgaan. Dat heeft de Brusselse rechtbank van eerste aanleg beslist. De ngo Association Vinçotte Nuclear (AVN), die een kort geding had ingesteld, krijgt daarmee over de hele lijn ongelijk. De organisatie kan wel nog in beroep gaan.

De kerncentrale Doel 3 werd in 1982 vergund. In januari 2003 besliste de toenmalige regering dat er vanaf oktober 2022 geen elektriciteit meer zou worden geproduceerd. Sinds 1 oktober 2022 is dat ook het geval. Sindsdien vinden er in de kerncentrale een aantal werkzaamheden plaats, die volgens AVN kaderen in een volledige stopzetting en ontmanteling van de centrale. De werken zouden in strijd zijn met het Europees recht, vindt de organisatie.

“Voor de oprichting van een kerncentrale is volgens de Europese richtlijn terzake een project-milieueffectrapport (MER) nodig. Voor een verlenging, een stopzetting en een ontmanteling geldt hetzelfde”, aldus de vereniging.

Richtlijn

Volgens de rechtbank is voor de werken die momenteel worden uitgevoerd echter geen MER nodig. Zo stelt de rechtbank vast dat de wet op de kernuitstap, die in 2003 werd gestemd, niet valt onder de nieuwe MER-richtlijn van de EU van 13 december 2011, maar onder de oude MER-richtlijn van 27 juni 1985. Die oude MER-richtlijn bepaalt dat zij niet van toepassing is op projecten die in detail worden aangenomen via een specifieke nationale wet.

Daarnaast blijkt volgens de rechtbank dat de wet op de kernuitstap ook niet kan beschouwd worden als een project zoals bedoeld in de nieuwe MER-richtlijn, namelijk “de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties of werken, of andere ingrepen in natuurlijk milieu of landschap”.

Volgens Engie-Electrabel, de Belgische staat en het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle (FANC) maken de werken die momenteel plaatsvinden in Doel 3, ook geen deel uit van de ontmanteling of buitengebruikstelling van de centrale, maar van de buitenbedrijfstelling. Die post-operationele fase was in de ogen van AVN een tussenperiode die kunstmatig en in strijd met de MER-richtlijn was gecreëerd door de overheid en het FANC.

