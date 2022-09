Werk in de zorgsector telt niet mee voor maximumaantal uren studentenarbeid

Net voor het zomerreces besliste de federale regering dat uren studentenarbeid in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis of een woonzorgcentrum, in het derde en vierde kwartaal van dit jaar, niet zouden meetellen in het maximumaantal van 475 uren studentenarbeid per jaar. De ingreep maakte deel uit van een pakket maatregelen om het personeelstekort in de zorg aan te pakken.