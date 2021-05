Werfwater mag niet langer zomaar in riool verdwijnen

De N-VA-minister wil nu ook iets doen aan de verspilling van het werfwater. Momenteel loopt 90 procent van het water dat wordt opgepompt op werven nog weg in de riolen. Dat cijfer moet dringend omlaag, vindt Demir. Zij wil daarom de milieuregels aanscherpen. Zo moeten aannemers in de toekomst niet alleen minder grondwater oppompen, ze moeten ook eerst alternatieven gebruiken vooraleer ze het water zomaar in de riolen lozen. Zo kan het water terug in de grond gebracht worden via retourputten, infiltratieputten,... of kan het water hergebruikt worden. Zo kunnen aannemers bijvoorbeeld aftappunten inrichten en zouden buurtbewoners, landbouwers of gemeentelijke groendiensten dat water kunnen hergebruiken.