Wereldwijde voedselprijzen stabiel in oktober

Gepensio­neer­den Erwin en Jenny geven 140 euro per week uit aan eten: “We kopen vaak eten in buitenland­se supermark­ten om te besparen”

De wekelijkse boodschappen doen we allemaal, maar stap binnen in eender welke keuken en je zal zien dat de inhoud van de koelkast altijd verschilt. HLN Eten bezoekt elke week één gezin dat vertelt wat hun eetbudget en -gewoontes zijn. Deze week is het de beurt aan Erwin en Jenny uit Zarlardinge, die regelmatig hun inkopen op de markt of in supermarkten in het buitenland doen. Hoe pakken ze dat aan? En zijn de prijzen op de markt of in het buitenland écht goedkoper?

