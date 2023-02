Wereldprimeur: onderzoekscentrum SCK CEN in Mol gaat radioactieve restanten recycleren

Nucleair expert vindt verlenging kerncentra­les geen goed idee: “Zou u in een vliegtuig stappen van meer dan 50 jaar oud?”

De regering wil nu ook de oudste kernreactoren van ons land langer openhouden. Maar is dat wel veilig? “Het is geen evidentie”, zegt emeritus-professor stralingsbescherming Gilbert Eggermont (VUB). “Het risico op een ramp wordt soms wat vergeten, maar het is er nog altijd - ook in ons land.”

3 februari