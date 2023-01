Wereldleider in bubbelthee komt naar Vlaanderen: zo groot is de hype en zo (on)gezond is het

Politiek Eén op zeven kleuters in Vlaamse scholen kampt met taalachter­stand: “We moeten sterker kunnen ingrijpen in regio’s waar slecht gescoord wordt"

Van alle kleuters in het derde jaar hebben zo’n 1.200 kinderen extra taalondersteuning nodig. Nog eens 500 anderen moeten intensieve begeleiding volgen om Nederlands te leren. Dat blijkt uit de tweede editie van de ‘koala-test’, die de taalachterstand bij kleuters in kaart brengt. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA): “Als pakweg 1 op 4 kleuters in de klas te beperkt Nederlands begrijpt, dan is dat absoluut nefast voor álle kinderen.”

7:45