Werelddierendag op zijn best: explosievenhonden leggen examen af én maar liefst 80% slaagt ook effectief

“Mijn kinderen zijn bij hun papa”: PVDA vraagt excuses van Homans na incident rond kinderop­vang

Oppositiepartij PVDA vraagt dat Liesbeth Homans (N-VA) haar verontschuldigingen aanbiedt voor het incident tijdens het debat over de Septemberverklaring afgelopen zaterdag. De tussenkomst van de Vlaamse parlementsvoorzitter tijdens een discussie over de kinderopvang was volgens PVDA niet alleen “totaal ongepast”, maar ook een inbreuk op het reglement. In een brief gericht aan de voorzitter en aan het Uitgebreid Bureau vraagt de partij ook “gepaste maatregelen”.

14:41