Wendy verloor haar zoontje Kobe (5 weken) aan RSV: “Had ik mijn buikgevoel gevolgd, was ik wél naar de spoed gereden”

Beersel Vijftiger komt om het leven bij ongeval in Beersel: vermoede­lijk in slaap gevallen achter stuur

Een 51-jarige man uit Anderlecht is in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de ring van Brussel in Beersel. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde woensdag. Vermoedelijk is de man in slaap gevallen tijdens het rijden.

30 november