Welzijn van Belgen daalde al voor er spake was van coronapandemie

Tussen 2015 en 2018 kende ons land een opflakkering op vlak van welzijn. Dat had volgens de onderzoekers van het Federaal Planbureau (FPB) alles te maken met socio-economische zaken die in de lift zaten: de werkloosheid daalde, minder mensen leefden in ernstige materiële ontbering en ook het aantal vroegtijdige schoolverlaters bouwde af.

Vanaf 2019 begon het echter opnieuw bergaf te gaan met ons welzijn. De oorzaak van die daling ziet het FPB in het feit dat er meer langdurige gezondheidsproblemen en psychische aandoeningen de kop opstaken tijdens deze periode. Daarnaast geven Belgen aan dat ze minder op de steun van hun naasten konden rekenen wanneer dat nodig was.

Corona

Vooral bij jongeren, vrouwen, personen die alleen wonen of geen diploma hoger onderwijs hebben, werklozen en langdurig arbeidsongeschikten, verwacht het Federaal Planbureau een daling van het welzijn te zien. Het is volgens hen dan ook belangrijk dat er vandaag “dringend rekening gehouden wordt met de evolutie van het welzijn in al zijn dimensies”. Steeds meer studies wijzen namelijk op het verband tussen de economie, het milieu en het welzijn van de bevolking. In de relanceplannen moet het welzijn van de Belgen zeker in rekening worden genomen, luidt de conclusie.