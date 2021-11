Wellicht woensdag al groen licht: extra prik voor wie AstraZeneca of J&J kreeg

Jambon: “Geen lessen te ontvangen van minister die bijkomende gascentra­les plaatst”

"We hebben geen lessen te ontvangen van een minister die bijkomende gascentrales plaatst.” Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon zondagmiddag in VTM NIEUWS gezegd in een reactie op de kritiek van federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) op het Vlaamse klimaatplan. “Waar is het federale klimaatplan?”, voegde hij toe.

7 november