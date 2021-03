Welkom Wolf zamelt geld in voor wolvenverblijf in natuurhulpcentrum in Oudsbergen

Welkom Wolf, het wolvenmeldpunt van natuurvereniging Landschap vzw, en het natuurhulpcentrum in Oudsbergen willen een speciaal wolvenverblijf bouwen waar de dieren opgevangen en verzorgd kunnen worden, indien nodig. Daarvoor starten ze een geldinzamelactie. Aangezien er in drie jaar tijd al vijf keer wolven zijn aangereden in Vlaanderen, is het "meer dan realistisch" dat vroeg of laat een wolf met zware verwondingen verzorging nodig heeft, zegt Jan Loos van Landschap vzw.

Het natuurhulpcentrum in Oudsbergen - dat midden in het Limburgse wolvengebied ligt - is momenteel al volledig uitgerust om een zieke, gewonde of verweesde wolf op te vangen en te transporteren. "Maar na onderzoek, verzorging en eventuele operaties zou zo'n wolf onmiddellijk in afzondering moeten, weg van mensen, in een speciaal aangepast verblijf", zegt Loos. "Wolven moeten immers schuw blijven en mogen mensen zeker niet gaan associëren met verzorging of voedsel."

Zolang er geen snelheidsbeperkingen en veilige oversteekplaatsen komen in wolvengebied, bestaat het risico "dat er vroeg of laat een wolf met zware verwondingen in de berm belandt", benadrukt Loos. Omdat het "meer dan realistisch is dat we in de nabije toekomst met een dergelijk scenario te maken zullen krijgen", slaan Landschap vzw en het natuurhulpcentrum in Oudsbergen de handen in elkaar om tegen de zomer een verblijf te bouwen dat speciaal is ingericht om wolven op te vangen en te verzorgen zonder dat ze hun schuwheid verliezen. Voor het project, dat minimaal 6.000 euro kost, starten ze ook een fondsenwerving op.

"Het gespecialiseerd wolvenverblijf moet een veilige haven worden voor elke wilde wolf die verzorging nodig heeft: zieke of gewonde wolven, maar ook wolvenpups waarvan de moeder is gestorven", aldus Loos. "Het natuurhulpcentrum is uiteraard ook bereid om gewonde wolven uit Wallonië of buurlanden op te vangen. Ook in Nederland vallen inmiddels al drie aanrijdingen met wolven te betreuren, in Duitsland staat de teller zelfs al op 435.”

