Welke zorg wordt uitgesteld? Moet ik bang zijn dat ik niet op spoed terecht kan? En wat zijn de criteria? Al uw vragen over het uitstellen van niet-dringende zorg

Twee weken lang moeten ziekenhuizen niet-dringende zorg uitstellen. Die drastische ingreep, die onmiddellijk ingaat, is nodig omdat het de komende weken alle hens aan dek is op intensieve zorgen. Op 10 december bereiken we wellicht de grens van 1.000 covidpatiënten - en er zijn nu maar 1.000 bedden. Er moeten extra bedden geopend, dus is er extra personeel nodig. Het is van het voorjaar 2020 geleden dat de overheid nog zo’n maatregel trof. Was er dan geen alternatief? Word ik naar huis gestuurd als ik zorg nodig heb? Gaat ook de chemo in pauze? En moet ik nu langer wachten om mijn wijsheidstanden te laten trekken?