Welke vragen heeft u over het noodweer en de wateroverlast? Stel ze hier

IN KAART. Nog geen 35 procent is gevacci­neerd in Molenbeek, burgemees­ter spreekt over "alterna­tie­ve publieke opinie, vijandig voor vaccin"

14 juli De vaccinatiecampagne in Sint-Jans-Molenbeek gaat vooruit, maar slaagt er niet in door te dringen in een deel van de gemeenschap. Dat heeft Catherine Moureaux (PS), de burgemeester van de Brusselse gemeente, verklaard tijdens een bezoek van Eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides en ministers Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Alain Maron (Ecolo). Molenbeek telt de laagste vaccinatiegraad van het land. Volgens Moureaux is er sprake van een "tweede publieke opinie die vijandig staat tegenover het vaccin, gevoed door tegenstanders op sociale media".