Welke vragen heeft u over de nieuwe maatregelen? Stel ze hier aan minister Vandenbroucke en Erika Vlieghe

Ook Waalse regering misnoegd over stadstol: "Brussel speelt factuur door aan andere gewesten"

15 oktober De Waalse minister van Economie Willy Borsus (MR) is niet te spreken over de Brusselse plannen om een stadstol in te voeren. "Een unilaterale demarche die de factuur doorspeelt aan de pendelaars, kmo's en zelfstandigen in de andere gewesten. Dat is gedoemd om te mislukken”, klinkt het.