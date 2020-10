Welke vragen heeft u over de nieuwe coronamaatregelen? Stel ze hier

LIVE. Horeca vanaf maandag een maand dicht, ook avondklok in hele land - Eén nauw contact per gezin - Kerstmark­ten mogen niet doorgaan

20:06 De coronacijfers blijven in België en andere Europese landen met duizelingwekkende kracht toenemen. Het overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land komt vandaag bijeen om te vergaderen over de verdere corona-aanpak in België. Er zullen daarna zo goed als zeker strengere maatregelen worden aangekondigd. Lees in dit liveblog alle laatste ontwikkelingen over het coronavirus.