Welke maatregelen hebben het meest effect? Nieuw onderzoek toont verband tussen scholen en covid-uitbraak

Minister Weyts: “Ga niet zo lichtzin­nig om met drastische maatrege­len”

9:25 Virologen schrijven in een rapport aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dat het raadzaam zou zijn om na de herfstvakantie over te schakelen naar halftijds afstandsonderwijs voor de scholieren van het derde tot en met het zesde middelbaar. Er zijn nu al verschillende scholen overgeschakeld op het afstandsonderwijs wegens het aantal besmettingen. Minister Weyts zegt in een interview op Radio 1 om niet lichtzinnig om te springen met de drastische maatregelen. “Het is nergens zo streng als op de scholen”, luidt het.