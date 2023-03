Welke kritiek op elektrische wagens is terecht? Expert: “Tegen 2030 komt er een doorbraak op gebied van batterijen”

Vanochtend meer ongevallen op de baan en daar zit het zomeruur voor iets tussen

Deze ochtend waren er in Vlaanderen merkbaar meer verkeersongevallen dan normaal. Niet alleen het wisselvallige en natte weer is daarvan een oorzaak, maar ook de overschakeling van het winter- naar het zomeruur speelt een rol, zo schrijft het Nieuwsblad. “Gemiddeld gebeuren er in de week na de uurwisseling 23 procent meer ongevallen dan normaal”, klinkt het.