Welke invloed heeft de winterprik op het coronavirus? “Ventilatie blijft het allerbelangrijkste”

Met de zware winterprik in België is de kans groot dat we binnen nog meer bij elkaar gaan kruipen en zo het coronavirus ongewild doorgeven. Maar Sciensano-viroloog Steven Van Gucht waarschuwt om ook nu voldoende aandacht te hebben voor ventilatie. Door de droge lucht vergroot de kans op aerosolopbouw nog meer en dat moeten we te allen prijze vermijden, zegt hij.

Door de koude is de lucht momenteel erg droog, wat een gunstige omstandigheid kan zijn voor het coronavirus, aldus Van Gucht. “De druppeltjes die we uitademen, -hoesten of -niezen, verdampen nu heel snel, en grote druppeltjes worden kleine die langer blijven hangen en zich makkelijk en snel in een ruimte kunnen verspreiden. Daardoor is er een grotere kans op aerosolproductie. Daarbij komt nog dat onze weerstand wat lager kan zijn in de bovenste luchtwegen, zeg maar in de neus. Door de koude gaan de bloedvaten wat dichtknijpen, en is er minder doorbloeding in de slijmvliezen. Het slijm wordt wat taaier, wat een invloed heeft op onze afweer. Al is er wel weinig wetenschappelijk bewijs over hoe groot de rol daarvan is.”

De allergrootste factor blijft volgens Van Gucht ons gedrag. “Het is een feit dat we in de winter vaker binnen zitten en dichter op elkaar. Zeker nu met zware vriestemperaturen is ventilatie ook moeilijker op sommige plekken, dus dat is voor het virus een extra gunstige omstandigheid. Daarom hebben we vorige week ook het mondmaskeradvies aangescherpt in bijvoorbeeld bedrijven. Als verluchten dan minder goed lukt, kan een mondmasker een bijkomende bescherming bieden. Maar ventileren blijft wel de allerbelangrijkste maatregel om de opbouw van aerosolen tegen te gaan.”

Volledig scherm Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano). © VTM NIEUWS

Geen griep

Doordat we al weken maatregelen nemen tegen het coronavirus, is de griep in ons land wel volledig verdwenen, zegt van Gucht. “Er is geen griep in België, terwijl we met dit weer normaal gezien in de ‘topweek’ zouden zitten daarvan. Het is echt de eerste keer in mijn carrière dat ik dat meemaak. Ook rsv-infecties (respiratoir syncytieel virus, red.) bij jonge kinderen zien we nu veel minder.”

Dat betekent echter niet dat het coronavirus de griep gewoon ‘vervangen’ heeft. “Zonder maatregelen zouden we een veelvoud aan opnames en overlijdens zien. In een gewoon griepseizoen zonder corona zien we ook veel ziekenhuisopnames, maar die zijn vaak van kortere duur en beter op te vangen dan nu. Als we de contactbeperkingen zouden lossen, is het goed mogelijk dat de griep en het coronavirus naast elkaar zouden bestaan, of zelfs versterken, en dat willen we echt vermijden. Bij het begin van de epidemie in februari/maart vorig jaar, zaten we op het einde van het griepseizoen, dus de twee kunnen naast elkaar bestaan.”

Het nadeel van nu geen griep te hebben, is bovendien dat de kans bestaat dat we volgend jaar, wanneer corona hopelijk verdwenen is, een extra zwaar griepseizoen zullen krijgen, zegt Van Gucht nog. “Wanneer de griep circuleert, geeft dat bij veel mensen vanzelf een immuunboost, die automatisch al een stukje bescherming biedt voor de volgende keer. Dat is nu niet het geval.”

