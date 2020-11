Welke impact hebben de huidige maatregelen op onze verplaatsingen? Belg spendeert “gemiddeld 17 procent meer tijd thuis"

Alsof er een volledige gemeente niet meer is: dit is waar corona het hardst toesloeg

9:19 Acht maanden nadat een 90-jarige vrouw in Brussel de eerste Belg werd die aan Covid-19 stierf, werd gisteren de grens van 15.000 overlijdens overschreden. Dat is een volledige gemeente als Rumst, Ravels of Lummen. In Europa vielen alleen in Italië, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk meer dodelijke slachtoffers. Ook wel opvallend: Vlaanderen telde — relatief gezien — heel wat minder doden dan Wallonië en Brussel.