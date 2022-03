Welke gevolgen heeft het energieakkoord voor u? Financieel expert Paul D’Hoore beantwoordt de belangrijkste vragen

Hier en daar nog wat bewolking, maar morgen temperatu­ren tot 20 graden verwacht

Het is dinsdagnamiddag eerst bewolkt met vooral in het zuidoosten nog regen. Geleidelijk wordt het overal droger met in het noorden opklaringen. De maxima liggen tussen 6 en 13 graden. Dinsdagavond en -nacht is het meestal droog met toenemende bewolking. De minima liggen tussen 2 en 6 graden, zegt het KMI.

12:29