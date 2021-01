Welke bijkomende maatregelen staan deze week op de agenda?

Marc Van Ranst: "Britse variant is nu zeker ingebur­gerd in ons land”

11:00 De Britse variant van het coronavirus is nu ook duidelijk aanwezig in ons land. Door de recente uitbraken in onder andere Kontich en Houthulst blijkt die zeer besmettelijke stam al meer te circuleren dan gedacht. Volgens viroloog Marc Van Ranst is het belangrijk extra voorzichtig te zijn nu: “De variant wint aan terrein en daar moeten we rekening mee houden.”