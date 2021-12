Welk voordeel hebben kinderen bij vaccin? En wat is het verschil met prik voor volwassenen? Experts beantwoorden 9 vragen

1. Welk voordeel hebben kinderen bij de prik?

Dr. pediater Tyl Jonckheer, voorzitter van de pediatrische taskforce: “Het klopt dat we bij kinderen geen bijzondere aantasting van de longen zien, niet dat kritisch beeld van bij volwassen corona-patiënten. Slechts één vierde tot één vijfde van de kinderen met Covid-19 krijgt symptomen. Veelal is dat een zware verkoudheid, soms met wat platte stoelgang of uitslag. De kans op complicaties is gering, maar toch kunnen kinderen voordeel hebben bij de prik. Aan een infectie ontsnappen dankzij het vaccin zou de kinderen de zeldzame complicatie Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) besparen. Die zeldzame acute ontstekingsziekte die alle organen kan aantasten komt bijna uitsluitend bij kinderen voor, ook bij kinderen zonder onderliggende gezondheidsproblemen, het meeste nog bij de 6-11 jarigen. In België zagen we geen overlijdens, maar een aantal besmette kinderen is met MIS-C op intensieve zorg beland”.