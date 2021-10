Welk restaurant wordt bekroond tot het beste van de wereld? “Plots wil de ganse wereld bij je komen eten”

Na een corona-onderbreking van twee jaar wordt vandaag in Antwerpen de nieuwe lijst van The World’s 50 Best voorgesteld, zeg maar: de ranglijst van ’s werelds beste restaurants. Topfavoriet is het Deense Noma, nadat het nochtans al vier keer eerder won. Maar in tegenstelling tot andere oud-winnaars maakt driesterrenchef René Redzepi wel nog een winstkans omdat hij zijn eettempel in Kopenhagen recent naar een andere plek verhuisde. Niet dat hij het hierom deed — nu al is het zo goed als onmogelijk om een tafel in Noma te bemachtigen — maar het zal de stormloop alleen maar verhevigen. Wat ook voor elke andere winnaar het onvermijdelijke lot zal zijn: “Plots wil de ganse wereld bij je komen tafelen”, weten intussen ook Joan (57), Josep (55) en Jordi (42) Roca maar al te goed. Als drie-eenheid van El Celler de Can Roca in Girona gingen zij zowel in 2013 als 2015 met de oppergaai aan de haal. En vooral die eerste verkiezing zullen de broers nooit vergeten.