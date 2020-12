Wel extra politie tijdens feestdagen, maar geen heksenjacht: "We gaan bomma niet wegrukken van kersttafel"

Terwijl we met z'n allen rond de kerstboom zitten, is het voor veel agenten werken geblazen. Meer dan de helft van de politiezones trommelt extra manschappen op. Wordt het voor hen een niet zo stille nacht met klikkende buren en wagens tellen aan de huizen? We deden een rondvraag bij 21 politiekorpsen in Vlaanderen.

Bij meer dan de helft van de bevraagde politiezones worden zeker extra patrouilles ingezet tijdens de feestdagen. Doordat er geen evenementen plaatsvinden, zijn er in tal van steden sowieso extra agenten vrij om coronapatrouilles uit te voeren. De focus zal liggen op bijeenkomsten binnenshuis en in de tuin. Dat zegt ook Dorien Baens, woordvoerder van de Hasseltse politie. "We behouden op 31 december onze zeven extra patrouilles zoals de jaren voordien, maar zullen op kerstavond drie extra ploegen inschakelen. Op kerstdag komt daar zelfs nog eentje bij. Op nieuwjaarsdag zetten we zes extra ploegen in.”

Er heerst een nultolerantie, dus zal de politie streng optreden. Al is er hier en daar wel wat ruimte voor nuance. "We gaan de bomma niet wegrukken van de feesttafel", zegt Johan Vermant, woordvoerder van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Maar we zullen wel optreden bij manifeste overtredingen. We handhaven strikt maar proportioneel."

Prioriteiten

Ook in Oostende kent de politie haar prioriteiten: "Als we een melding binnenkrijgen van een lockdownfeest met pakweg tien personen, zullen ze die melding prioritair behandelen -voor bijvoorbeeld grootouders die hun enig kind met kleinkind ontvangen", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

Auto's tellen

Het zullen hoe dan ook drukke dagen worden voor de politie. Veel passage of een verdacht aantal auto's op een oprit is in deze tijden voor sommigen al voldoende om alarm te slaan. Maar hoeveel auto's moeten er dan staan bij een woning om verdacht te zijn?

"Als de politie bij een patrouille tien wagens aan een woning ziet staan, zal er wel eens geïnformeerd worden. Dat is niet het geval bij elke woning waar twee of drie auto's op de oprit staan", klinkt het in Brugge. Maar dat wil niet zeggen dat patrouillerende agenten bij elke woning de auto's gaan tellen of dat ze willekeurig gaan aanbellen bij mensen. "Dit wordt geen heksenjacht.”