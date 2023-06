Wekelijks meer dan twintig meldingen van geweld tegen ouderen: “Ze durven vaak niet aan alarmbel trekken”

In Vlaanderen werden vorig jaar 1.122 gevallen van ouderenmis(be)handeling geregistreerd. Dat cijfer ligt in lijn met dat van 2020 en is hoger dan dat van 2021. Maar in realiteit liggen de cijfers waarschijnlijk nog hoger. Omdat de vertrouwensband tussen de dader en de oudere vaak groot is, blijven veel gevallen immers onder de radar. Slechts de helft van de ouderen spreekt er met iemand over. “Omdat ze afhankelijk zijn van de dader, neigen ze hun situatie simpelweg te ondergaan”, zegt VLOCO.