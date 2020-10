Weinig zon op zondag, midden volgende week gevoelig warmer (maar ook onstabieler)

Veel Vlaamse alumni krijgen geen fysieke proclama­tie : “Dit is afstuderen tussen de soep en de patatten”

17 oktober Zelfs een baret opgooien kan niet meer. Lang niet elke afgestudeerde krijgt in coronatijden de proclamatie die hij of zij verdient. Zoals aan de KU Leuven en de Erasmushogeschool in Brussel, waar veel faculteiten de viering snel online afhandelen of studenten in het ongewisse laten. Een ontgoocheling voor de studenten. “Wij hebben niets om ons later te herinneren”, klinkt het.