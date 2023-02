Weinig problemen op de weg richting wintersportgebieden verwacht in krokusvakantie

Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB verwachten bij het begin van de krokusvakantie vrijdagnamiddag en zaterdag geen grote verkeersproblemen op de wegen naar de skigebieden. Dat komt omdat in de meeste buurlanden de schoolvakantie al eerder is gestart en omdat de temperaturen bijzonder zacht zijn voor de tijd van het jaar.

Het verkeer kan wel vastlopen of zelfs onmogelijk worden bij sneeuw of ijzel, klinkt het. VAB wijst er echter op dat er vrijdag nergens sneeuw valt en zaterdag en zondag enkel in de Oostenrijkse noordkant en centrale Alpengebieden een bescheiden sneeuwval van 10 tot 20 centimeter vanaf een hoogte van 900 meter te verwachten valt.

In ons land zal het vooral vrijdagnamiddag en -avond en zaterdagvoormiddag druk zijn op de wegen.

Op de Franse wegen

In Frankrijk verwacht Touring weinig grote problemen tijdens het vertrek, al waarschuwt de mobiliteitsorganisatie wel voor zeer druk verkeer op vrijdag 17 februari met vertragingen in Ile-de-France en in het zuidwesten van Frankrijk. Zaterdag 18 februari kan het dan weer heel druk zijn in het noordoosten en in de regio Rhône-Alpes op de snelwegen en de toegangswegen naar de wintersportplaatsen.

Touring raadt vakantiegangers aan om op vrijdag 17 februari Ile-de-France voor 14 uur te verlaten of te doorkruisen, de omgeving rond Bordeaux tussen 12 en 20 uur te vermijden, net zoals de A62 Toulouse Agen in de late namiddag.

Zaterdag 18 februari is het zaak om Île-de-France voor 8 uur te verlaten, de A6 tussen Parijs - Beaune en Mâcon tussen 8 en 17 uur te vermijden, de A43 tussen Lyon en Chambéry tussen 10 en 15 uur te vermijden en de N90 tussen Albertville en Bourg-Saint-Maurice van 10 tot 15 uur te mijden.

Verder in Europa

In Duitsland zal er vrijdagmiddag en -avond en zaterdag druk verkeer zijn, met kans op files in het zuiden, wegens de carnavalsvakantie in Beieren, richting Oostenrijk en Zwitserland. Op zondag worden er geen problemen verwacht.

Zaterdag 18 februari wordt een drukke dag met enkele files in Zwitserland, Oostenrijk en Noord-Italië. Het verkeer zal druk zijn tussen 9 en 17 uur. Vrijdag en zondag zou het er een pak vlotter moeten gaan op de wegen.

Typische winterse files in Oostenrijk zijn de Tauern-, Inntal- en Brenner-autobahnen, de Fernpass-route en de Tiroler, Salzburg en Vorarlberg federale wegen. In Zwitserland is dat de Gotthardroute, de toegangswegen naar de skigebieden van Graubünden, het Berner Oberland, Wallis en Centraal Zwitserland. In Italië zijn dit de Brenner-route en de wegen van de Puster-, Gardena- en Badia-valleien en de Vinschgau.

Op de terugweg

Door de uittocht uit de wintersportgebieden zal het op zaterdag 25 februari zeer druk zijn in Frankrijk in de Alpenregio en in Ile-de-France. Touring raadt aan om voor 14 uur door Ile-de-France te reizen, tussen 9 tot 16 uur de A43 tussen Chambéry en Lyon te vermijden en van 11 tot 13 uur de N90 tussen Bourg-Saint-Maurice en Albertville. Zondag 26 februari verwacht Touring geen al te grote problemen in Frankrijk.

In Duitsland (vooral in Beieren), Oostenrijk, Zwitserland en Noord-Italië worden zaterdag 25 februari vooral tussen 9 en 16 uur files verwacht in noordelijke richting. Zondag 26 februari zal het kalmer zijn op de baan.

De grootste verkeersdrukte van terugkerende reizigers wordt in ons land verwacht op zondagnamiddag en -avond.