Weinig interesse in Novavax-vaccin: meer dan 420.000 prikken blijven in de koelkast

De handdruk is terug van weggeweest: “Mensen zijn niet meer bang om een dodelijke aandoening op te lopen”

De handdruk is terug van weggeweest. Ondanks stijgende coronacijfers, schudden wereldleiders elkaar vrolijk de hand tijdens de NAVO-top. Ook in het straatbeeld wordt er weer gretig geschud. Is dat wel een goed idee? En waarom grijpen we zo snel terug naar het handenschudden?

26 maart