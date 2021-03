Weinig hinder bij bedrijven door nationale stakingsactie, openbaar vervoer wel sterk verstoord: slechts 2 op 10 voertuigen van De Lijn rijdt uit

Verschillende vakbonden staken vandaag. ACV en ABVV willen zo tonen dat ze niet akkoord gaan met de onderhandelingen over loonsopslag. Onder meer de NMBS verwacht hierdoor hinder, ook in verschillende bedrijven leggen de werknemers het werk neer.

ACV en ABVV voeren actie voor meer loon, nadat het tweejaarlijks interprofessioneel overleg tussen bonden en werkgevers over de loonmarge - de maximale opslag die mogelijk is in een periode van twee jaar - op de klippen is gelopen. Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is er maar ruimte voor 0,4 procent opslag bovenop de index, en dat is voor de bonden onvoldoende.

Ondernemersorganisatie Unizo is erg scherp voor de bonden. “De beste uitkomst die we van de maandagstaking kunnen hopen is dat ze hetzelfde effect heeft als op kleine kinderen die af en toe eens buiten moeten kunnen uitrazen vooraleer ze opnieuw voor rede vatbaar zijn”, zegt Unizo-topman Danny Van Assche. “Wat ons betreft, gaan we dinsdag al opnieuw aan tafel zitten.”

Ook de werkgeversorganisatie VBO betreurt de staking. “Eén ding is zeker. In de huidige benarde coronatijden wordt niemand beter van staken! Integendeel. We lopen het risico dat er opnieuw duizenden jobs sneuvelen. Staken betalen we met zijn allen in klinkende munt, met een verlies van hoogstnoodzakelijke inkomsten voor bedrijven, de sociale zekerheid en de overheid”, aldus het VBO.

Openbaar vervoer

Door de actie zal het treinverkeer verstoord zijn vanaf zondag 28 maart 22 uur tot en met maandag 29 maart 22 uur. Op basis van het aantal werkwilligen bij spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel werd een alternatieve dienstregeling opgesteld. “Die loopt zoals gepland”, bevestigt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman maandagochtend.

Dat betekent dat ruim de helft van de treinen rijdt. Het gaat bijvoorbeeld om ongeveer twee op de drie IC-treinen tussen de grote steden, en twee derde van de voorstedelijke S-treinen en de lokale L-treinen. De meeste P-treinen, die worden ingelegd tijdens de ochtend- en avondspits, zijn daarentegen geschrapt. Het aanbod naar de zee is beperkt. De NMBS raadt reizigers aan om haar app te raadplegen, waarop ook te zien is hoe druk het is op de trein.

Volledig scherm © BELGA

Bij De Lijn zorgt de staking voor veel hinder. In Vlaanderen rijden gemiddeld iets meer dan 2 op de tien voertuigen, meldt de vervoersmaatschappij op Twitter. Via de haltepagina kunnen reizigers nagaan of hun bus of tram rijdt.

De hinder is het grootst in Limburg en de stad Antwerpen, waar telkens maar ongeveer één op de tien voertuigen rijdt. In het streekvervoer rond Antwerpen en in Vlaams-Brabant zijn er dat twee op de tien. Oost-Vlaanderen zit aan 30 procent van het normale verkeer, West-Vlaanderen nog een fractie hoger.

Ook in Wallonië is het openbaar vervoer ernstig verstoord. In de regio Luik-Verviers is er nagenoeg geen verkeer, aldus de openbaarvervoermaatschappij TEC. Ook in Henegouwen en Namen is er veel hinder. In Waals-Brabant en Luxemburg is er op de meerderheid van de lijnen wel normaal verkeer.

Ook de MIVB, de Brusselse openbaarvervoermaatschappij, meldt grote hinder. “Deze acties zullen grote gevolgen hebben voor het bus-, tram- en metroverkeer van de MIVB", klinkt het op de site. De maatschappij raadt haar reizigers aan om naar alternatieven te zoeken.

Omstreeks 6.30 uur was er alleen op metrolijn 1 verkeer, en dan enkel tussen Weststation en Montgomery. Er reden voorts trams op de lijnen 3, 4, 7, 8, 9, 82, 92, en bussen op de lijnen 36, 46, 53, 58, 59, 65, 71, 87 (verlengd tot Zwarte Vijvers), 89 en 95. De MIVB preciseert dat op de genoemde lijnen minstens de helft van de voertuigen rijdt in vergelijking met een normale dag.

Amper file

Op de weg heeft de stakingsactie niet voor extra filedruk gezorgd, zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Op het hoogtepunt van de drukte stond er zowat 40 kilometer file, wat bijzonder weinig is, luidt het.

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum komt dat onder andere doordat we sowieso nog altijd in coronatijden leven en er een zogenaamde paaspauze is ingelast. “Daarnaast zien we al enkele jaren dat er op zulke stakingsdagen minder file staat dan anders doordat mensen eerder opteren voor thuiswerk, daar waar men vroeger nog geneigd was om de auto te nemen en wat eerder te vertrekken”, klinkt het tot slot.

Winkels

Ook bij de supermarkten zouden heel wat personeelsleden vandaag een dagje thuis blijven om te staken. “De actiebereidheid is groot, we verwachten in verschillende supermarkten een kleinere bezetting”, zei Kristel Van Damme van ACV Puls op zondag. In Gent en omstreken bleven maandagochtend dan ook een aantal supermarkten, voornamelijk vestiginen van Delhaize en Lidl, gesloten. Aan het Ikea-filiaal van Gent staat wel een kleine stakerspost maar de winkel is niet gesloten.

“Deze mensen zijn blijven werken in Corona-tijden, vaak in moeilijke omstandigheden”, zegt BBTK-vakbondsvrouw Katrien Degryse. “Ze hebben te maken met werkgevers die te veel karren willen binnenlaten en klanten die niet altijd even respectvol zijn. Daar valt een opslag van amper 0,4 procent slecht.”

Bedrijven

Bij Volvo Car Gent ligt de productie stil tot dinsdagmiddag. Het bedrijf produceert niet tijdens de nationale staking, al is volgens de autobouwer vooral het wereldwijd gebrek aan semiconductoren daar verantwoordelijk voor. Er werden maandag 6 shiften geschrapt, een kleine vakbondsafvaardiging is aanwezig aan de fabrieksgebouwen.

Ook bij Volvo Trucks werd de productie maandag niet opgestart. Net zoals de autobouwer kampte de fabriek van Volvo Trucks al enkele weken met productiemoeilijkheden door het wereldwijd tekort aan semiconducturen. Dat zorgde er enkele keren voor dat de band moest worden stilgelegd. Maandag communiceert het bedrijf echter dat tijdens beide shifts maandag niet wordt gewerkt vanwege de nationale staking

In West-Vlaanderen is slechts beperkte hinder te zien. Zowel op de haven van Zeebrugge als bij de luchthaven van Oostende wordt niet gestaakt. In enkele bedrijven, zoals onder meer ijsfabrikant Ysco in Langemark en Avoko in Poperinge staakt wel een groot van het personeel.

Volledig scherm Stakingspost op Brucargo © BELGA

Op Brucargo in Zaventem, één van de belangrijkste logistieke hubs van ons land, zijn een dertigtal actievoerders aanwezig. “De logistieke sector heeft een boerenjaar achter de rug, wij gaan niet akkoord dat de werknemers slechts 0,4 procent loonopslag krijgen”, zegt Hans Elsen, vakbondssecretaris bij ACV Puls.

Er was in het weekend even commotie dat bij de actie het transport van coronavaccins mogelijk zou worden tegengehouden, maar Elsen spreekt dat tegen. “We gaan uiteraard geen transporten van vaccins blokkeren. Dat hebben we nooit gezegd en dat gaan we ook niet doen.”

Quote In een paar indu­striële bedrijven is de impact groot. In de diensten­sec­tor is de impact quasi nihil. Werkgeversorganisatie Voka

Volgens Voka heeft de staking amper impact op de bedrijven. De werkgeversorganisatie is bezig aan een belronde bij honderd werkgevers. “In een paar industriële bedrijven is de impact groot. In de dienstensector is de impact quasi nihil”, aldus een woordvoerder. In het algemeen is er amper tot een beperkte impact, leert de belronde.

Post

De socialistische vakbond ACOD Post heeft geen concrete plannen voor acties bij bpost op 29 maart, is vernomen van vakbondsman Jean-Pierre Nyns. ACOD Post benadrukt wel de actiedag te steunen.

Scholen

De scholen moeten sowieso de deuren gesloten houden, aangezien het lager en secundair onderwijs een week is opgeschort voor de “paaspauze”. De staking zal daardoor geen impact hebben in de scholen.

Ambtenaren

In navolging van de eis van de vakbonden in de privésector voor hogere lonen in die sectoren die het goed doen, wil ACV Openbare Diensten dat het werk van het overheidspersoneel wordt gewaardeerd. “Wie hard gewerkt heeft, moet worden gewaardeerd”, zegt Jan Coolbrandt, voorzitter van ACV Openbare Diensten. Hij verwijst onder meer naar de prestaties van het politiepersoneel tijdens de coronacrisis.

Die waardering moet ook gebeuren via loon. De vakbond vraagt dat de overheid daarover het overleg opstart in comité A. Dat is het comité dat slaat op alle overheidspersoneel: de ambtenaren en contractuelen op zowel federaal als gewestelijk niveau. Dat gaat van federale overheidsdiensten tot leraren en militairen.

Vandaag stijgen de lonen van ambtenaren via indexeringen en barema’s. Maar volgens de vakbond is het ook eens tijd voor echte loonsverhogingen. Over met hoeveel de lonen omhoog moeten, wil de vakbond zich nog niet uitspreken. “Maar we sluiten ons aan bij wat gebeurt in de privésector. Dus 0,4 procent is onvoldoende.”

Volledig scherm Station Gent-Sint-Pieters © Cedric Matthys

Volledig scherm Station Brussel-Centraal. © Photo News