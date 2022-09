Weinig animo om te morrelen aan index op Voka-debat, Lachaert en De Wever wel voorstander om die netto uit te keren

Stekene Wagen uitgebrand na crash tegen boom in Stekene: bestuurder (34) overleden

Op Baggaart Zuid in Stekene, de parallelweg van de E34, is deze ochtend een bestuurder om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Het slachtoffer is een 34-jarige man uit Mortsel. Hij verloor vermoedelijk de controle over zijn wagen en crashte tegen een boom waarna de auto vuur vatte.

12:30