Weigering behandeling asielzoekster in Jette “onaanvaardbaar”, zegt Orde der artsen

“Op deontologisch vlak rechtvaardigt niets zo’n beslissing. Ik wil er ook op wijzen dat alle artsen de eed van Hippocrates afleggen”, aldus Melot, waarin staat dat ze iedereen moeten helpen en geen onderscheid mogen maken. Melot benadrukt dat in België iedereen recht heeft op een of andere vorm van hulp, ook mensen die bijvoorbeeld geen papieren hebben. Een KB van 1996 voorziet in dringende medische hulp voor vreemdelingen die illegaal in ons land verblijven, via de OCMW’s. Asielzoekers die in een systeem van financiële steun zitten of in lokale opvanginitiatieven, zijn ook betrokken via het platform MediPrima.