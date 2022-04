Wegen en Verkeer sluit winterdienst af met 18.650 ton strooizout op de teller: “Lager dan jaarlijks gemiddelde”

De Lijn lanceert 50-ritten­kaart

Door de coronapandemie en thuiswerken zijn de verplaatsingspatronen veel flexibeler geworden. De Lijn speelt hierop in en lanceert tijdelijk de 50-rittenkaart. Het nieuwe vervoerbewijs is een stap in de richting van meer flexibele vervoerbewijzen op maat van de veranderde verwachtingen van klanten. Dat meldt de Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij dinsdag.

10:52