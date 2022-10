Weg open voor heropstart Oosterweelwerken: “PFAS-vervuiling raakt niet verder verspreid door graafwerken”

N-VA-Kamerlid Darya Safai zet schaar in eigen haar uit solidari­teit met Iraanse vrouwen

N-VA-Kamerlid Darya Safai heeft donderdagmiddag tijdens het vragenuurtje in de Kamer haar haar geknipt uit solidariteit met Iraanse vrouwen. Safai is zelf van Iraanse afkomst. Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) deed hetzelfde. Open Vld-Kamerlid Goedele Liekens knipte eerder op de dag al een lok af op sociale media en deed dat in het parlement nog eens over.

6 oktober