Weg met de haag: deze gezinnen delen hun tuin met de buren: “Van trampoline tot grasmachine en moestuin: samen hebben we veel meer”

LEZERS­BRIEF. “Ik ben twintig jaar schooldi­rec­tri­ce maar bij zoveel chaos krijg ik zin om er de boekentas bij neer te leggen”

26 augustus Op minder dan een week van 1 september klinkt steeds luider gemor bij schooldirecties. Aanleiding? De (goed bedoelde) uitbreiding van de uren kinderverzorging voor kleuters, want is alweer een nieuwe maatregel die de planning andermaal overhoop gooit. En dat is een oud zeer bij schooldirecties. “Ik heb het gevoel dat ik in een rollercoaster zit en ik niet weet wat er nu weer achter de volgende bocht zal verschijnen”, schrijft Hilde Duportail, directeur van de Sint-Vincentiusschool in Melle - Gontrode. Lees hier haar integrale brief aan onderwijsminister Ben Weyts (N-VA.