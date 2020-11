Wees voorzichtig met sporten na corona: “Kan levensgevaarlijk zijn”

Heule/Tielt Corona wordt oudste inwoner van Kortrijk fataal, zuster Rachel werd 106: “Ze had zo’n sterk hart”

15:41 De oudste inwoner van Kortrijk is aan corona overleden. Rachel Van Nieuwenhuyse (106) van de Zusters van Liefde in Heule stond vorig jaar nog in onze krant, toen ze na een oproep 250 verjaardagskaartjes kreeg. “Zuster Rachel was een optimistische en positieve vrouw. Ze had een sterk hart, maar toch heeft ze het niet gehaald”, vertelt zuster-overste Riet Devriese.