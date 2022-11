Weerstand tegen digitale meter brokkelt af, maar toch blijft 1 procent weigeren: hoelang kunnen ze dat nog volhouden?

Lichaam van overleden toeriste Natacha de Crombrugg­he vanuit Peru op weg naar ons land

Het ziet er naar uit dat het lichaam van de Belgische toeriste Natacha de Crombrugghe, die tijdens een trektocht in Peru om het leven kwam, eindelijk op weg is naar ons land. De ouders van Natacha willen hun dochter in ons land een laatste eerbetoon geven. Het duurde echter wekenlang voor het stoffelijk overschot door het gerecht werd vrijgegeven. Volgens Peruaanse media wordt het lichaam dit weekend met het vliegtuig naar België gebracht.

13 november